В селе Саина Шапагатова при обрушении пола в сарае пострадали люди

Чрезвычайное происшествие случилось в одной из хозяйственных построек села Саина Шапагатова. В сарае обрушился пол, люди провалились в подвал. Пострадали два человека, передаёт Lada.kz

Видеозапись с места происшествия распространилась в социальной сети.

В акимате Тупкараганского района сообщили, что инцидент произошел поздно вечером 15 мая. В сарае, расположенном во дворе частного жилого дома, обрушился пол. В это время там находились 10 человек. Двух из них госпитализировали в больницу с различными травмами. Состояние остальных стабильное, их отпустили домой.