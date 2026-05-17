Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
17.05.2026, 16:58

«Сердце готово выпрыгнуть из груди»: спортсмены подарили квартиру нуждающейся семье в Мангистау

Общество 0 1 941 Сергей Кораблев

По инициативе спортсменов региона семья нетрудоспособного Сисенбая Шаукенова, столкнувшегося с жизненными трудностями, получила собственное жилье, сообщает Lada.kz.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По информации регионального Центра общественных коммуникаций, это уже 19-й дом, подаренный спортсменами региона нуждающимся семьям.

Дом семья выбрала самостоятельно. Во время вручения ключей от просторной и светлой квартиры, полностью приспособленной для комфортного проживания, мать семейства не смогла сдержать слез радости и выразила искреннюю благодарность.

Этот день для нас словно чудесный сон. Наш дом был непригоден для жизни, поэтому последние два года мы с детьми снимали жильё. Огромное спасибо спортивному сообществу и Манарбеку за такой просторный, светлый дом и дополнительную помощь в размере 500 тысяч тенге. От радости сердце готово выпрыгнуть из груди, - сказала Галия Жукатаева.

За этим добрым поступком стоит большое намерение и спортивное обещание. По словам известного тренера Манарбека Бисекенова, вручение жилья напрямую связано с успехом его воспитанника Хамза Гулама на международной арене.

Мы дали себе слово: если мой воспитанник Хамза Гулама займёт призовое место на международных соревнованиях, то подарим жильё одной нуждающейся семье. Сегодня это обещание исполнено. После того, как ученик достойно представил страну и стал призёром международного турнира, мы реализовали эту благую инициативу. Благодарим всех спортсменов, оказавших поддержку, - отметил Манарбек Бисекенов.

Щедрость мангистауских спортсменов стала примером для общества и подрастающего поколения.

Для справки

Манарбек Бисекенов – выдающийся мангистауский спортсмен, Заслуженный тренер РК по самбо, мастер спорта международного класса и чемпион мира среди мастеров.

