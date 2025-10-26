Известный тренер из Актау завоевал «серебро» ЧМ по самбо

Қазақ тіліне аудару

Фото ЦОК региона

В чемпионате приняли участие более 500 спортсменов из более чем 20 стран мира. Мангистауский самбист в первых двух поединках уверенно одержал победу над опытными спортсменами из России и вышел в финал. В решающем поединке он уступил сопернику из России, проиграв всего по одному предупреждению, и завоевал серебряную медаль.

Стоит отметить, что Манарбек Бисекенов является опытным и успешным спортсменом. В 2019 году он стал чемпионом мира в весовой категории до 74 килограммов на мировом первенстве, проходившем на Кипре, и завоевал золотую медаль. В 2024 году на чемпионате мира в Душанбе (Таджикистан) в весовой категории до 79 килограммов он показал результат, обеспечивший ему бронзовую медаль.

Эта медаль для меня является результатом труда, направленного на повышение спортивного авторитета и чести моего родного Мангистау и всей страны. Каждая победа представляет собой плод упорной подготовки и сильной веры. Считаю правильным доказывать свое стремление развивать самбо в Казахстане не словами, а делами. Каждый спортивный функционер для глубокого понимания спорта должен быть тесно связан с ним и находиться внутри этого процесса. Поднимать флаг страны на международной арене является моей главной целью. В будущем намерен внести свой вклад в то, чтобы молодежь Мангистау также добивалась высоких результатов на мировых аренах, - отметил Манарбек Бисекенов.

Напомним, в июне в Актау прошло Молодежное первенство Казахстана по спортивному и боевому самбо среди спортсменов до 23 лет.