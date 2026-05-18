Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
17.05.2026, 19:01

Ни вакцинации, ни питомника: что ждет Актау, обеспокоенного бродячими собаками

Общество 0 1 556 Сергей Кораблев

В городской администрации дали комментарий на фоне инцидентов, где бродячие собаки растерзали кошек, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

В городском акимате сообщили, что средства из бюджета в этом году выделены только на отлов бродячих собак.

Планируется проведение конкурсных процедур государственных закупок. После определения победителя подрядная организация приступит к работам по отлову бродячих собак на территории города, - ответили в ведомстве.

Финансирование же на регулярную вакцинацию бродячих собак, а также строительство специализированного питомника, как заявили чиновники, в этом году не предусмотрено.

Напомним, ранее жители 12 микрорайона заявляли, что за последнюю неделю собаки загрызли уже двух кошек.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь