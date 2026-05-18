Ни вакцинации, ни питомника: что ждет Актау, обеспокоенного бродячими собаками

В городской администрации дали комментарий на фоне инцидентов, где бродячие собаки растерзали кошек, сообщает Lada.kz.
В городском акимате сообщили, что средства из бюджета в этом году выделены только на отлов бродячих собак.
Планируется проведение конкурсных процедур государственных закупок. После определения победителя подрядная организация приступит к работам по отлову бродячих собак на территории города, - ответили в ведомстве.
Финансирование же на регулярную вакцинацию бродячих собак, а также строительство специализированного питомника, как заявили чиновники, в этом году не предусмотрено.
Напомним, ранее жители 12 микрорайона заявляли, что за последнюю неделю собаки загрызли уже двух кошек.
Комментарии0 комментарий(ев)