«Это уже не первый случай»: бродячие собаки загрызли кошку в Актау

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Как удалось выяснить корреспонденту Lada.kz, неприятный инцидент произошел за домом №62 в 12 микрорайоне вчера, 12 мая.

Автор видео, жительница дома, утверждает, что только за последнюю неделю собаки загрызли уже двух кошек. Стаи бродячих собак жители регулярно замечают возле домов, школ и детских площадок.

Видео вызвало волну возмущения в социальных сетях. Некоторые пользователи начали требовать жестких мер в отношении бездомных животных.

«Как бы я ни любила собак, в этом случае, кажется, действительно нужно идти на крайние меры», — пишет пользователь сети.

«В городе становится крайне опасно, когда такие стаи бегают. Не дай бог нападут на человека», — отмечает другой комментатор.

По словам автора видео, подобные случаи происходят не впервые.

«Летом домашнюю кошку соседки загрызли после того, как она случайно выпала из окна первого этажа. Тогда же в пять утра растерзали двух котят. Еще одна соседка видела, как две собаки грызли рыжего кота», — рассказала жительница.

Она также отметила, что собак в микрорайоне становится все больше, а кошек — меньше.

«Кошек очень жалко, они у нас мышеловки», — говорит автор видео.

Официально в акимат или службы отлова по поводу бродячих собак жители пока не обращались.