18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.05.2026, 21:14

«Это уже не первый случай»: бродячие собаки загрызли кошку в Актау

Происшествия 0 1 140 Сергей Кораблев

В соцсетях распространилось видео, на котором бродячие собаки растерзали кошку, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Похожие новости

Как удалось выяснить корреспонденту Lada.kz, неприятный инцидент произошел за домом №62 в 12 микрорайоне вчера, 12 мая.

Автор видео, жительница дома, утверждает, что только за последнюю неделю собаки загрызли уже двух кошек. Стаи бродячих собак жители регулярно замечают возле домов, школ и детских площадок.

Видео вызвало волну возмущения в социальных сетях. Некоторые пользователи начали требовать жестких мер в отношении бездомных животных.

«Как бы я ни любила собак, в этом случае, кажется, действительно нужно идти на крайние меры», — пишет пользователь сети.

«В городе становится крайне опасно, когда такие стаи бегают. Не дай бог нападут на человека», — отмечает другой комментатор.

По словам автора видео, подобные случаи происходят не впервые.

«Летом домашнюю кошку соседки загрызли после того, как она случайно выпала из окна первого этажа. Тогда же в пять утра растерзали двух котят. Еще одна соседка видела, как две собаки грызли рыжего кота», — рассказала жительница.

Она также отметила, что собак в микрорайоне становится все больше, а кошек — меньше.

«Кошек очень жалко, они у нас мышеловки», — говорит автор видео.

Официально в акимат или службы отлова по поводу бродячих собак жители пока не обращались.

2
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
А где комментарии собаколюбов??? Которые чипируют, кастрируют и отпускают собак? Вот пусть сами в гаражах с такой собачкой пообщаются, посмотрим на их доброту. Собак люблю, НО бродячих надо ОТСТРЕЛИВАТЬ!!! ИМХО
13.05.2026, 19:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь