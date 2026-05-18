В Актау появился клуб поддержки людей, борющихся с алкогольной зависимостью

Организаторы клуба сообщили, что сообщество работает на бесплатной и анонимной основе.

Если у вас или ваших близких есть серьёзные проблемы с алкоголем. Если вы устали, потеряны и не видите выхода. Если не можете остановиться и алкоголь стал разрушать вашу или чужую жизнь, то, именно сейчас у вас есть возможность получить бесплатно помощь, - рассказали организаторы.

Встречи проходят каждый понедельник и пятницу с 19:15 до 20:30 часов. Присоединиться к ним может любой желающий. На встречах люди, сумевшие преодолеть зависимость, помогают и поддерживают тех, кто только начинает путь к выздоровлению.

Если ты часто выпиваешь больше, чем планировал, или, начав пить, не можешь остановиться, если из-за алкоголя возникают неприятные ситуации, теряются вещи, происходят конфликты или драки, а также случаются провалы в памяти после употребления, добро пожаловать в сообщество мужчин и женщин, которые хотят отказаться от алкоголя и перестать жить в страхе и отчаянии, - отметили организаторы.

Собрания проходят по адресу: 29 микрорайон, дом №218, 2 этаж, напротив Института судебных экспертиз по Мангистауской области.

Дополнительную информацию можно получить, написав или позвонив в WhatsApp по номеру телефона: +7 (777) 065-57-97.