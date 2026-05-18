Температура воды в Каспийском море
18.05.2026, 09:03

В Актау появился клуб поддержки людей, борющихся с алкогольной зависимостью

Лиана Рязанцева

Присоединиться к группе взаимопомощи анонимных алкоголиков может любой житель Актау, нуждающийся в поддержке, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Организаторы клуба сообщили, что сообщество работает на бесплатной и анонимной основе.

Если у вас или ваших близких есть серьёзные проблемы с алкоголем. Если вы устали, потеряны и не видите выхода. Если не можете остановиться и алкоголь стал разрушать вашу или чужую жизнь, то, именно сейчас у вас есть возможность получить бесплатно помощь, - рассказали организаторы.

Встречи проходят каждый понедельник и пятницу с 19:15 до 20:30 часов. Присоединиться к ним может любой желающий. На встречах люди, сумевшие преодолеть зависимость, помогают и поддерживают тех, кто только начинает путь к выздоровлению.

Если ты часто выпиваешь больше, чем планировал, или, начав пить, не можешь остановиться, если из-за алкоголя возникают неприятные ситуации, теряются вещи, происходят конфликты или драки, а также случаются провалы в памяти после употребления, добро пожаловать в сообщество мужчин и женщин, которые хотят отказаться от алкоголя и перестать жить в страхе и отчаянии, - отметили организаторы.

Собрания проходят по адресу: 29 микрорайон, дом №218, 2 этаж, напротив Института судебных экспертиз по Мангистауской области.

Дополнительную информацию можно получить, написав или позвонив в WhatsApp по номеру телефона: +7 (777) 065-57-97.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь