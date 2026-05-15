«Стоп алкоголь»: жителям Актау напомнили о времени продажи спиртного

В Актау проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп алкоголь». В полиции напомнили жителям и предпринимателям о предусмотренном законодательством времени продажи спиртных напитков, передает Lada.kz .

В Актау с 12 по 17 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп алкоголь», направленное на предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители работают в усиленном режиме. В частности, проводятся мероприятия по:

выявлению граждан, распивающих алкогольные напитки в общественных местах;

предупреждению правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;

пресечению бытовых конфликтов и семейных правонарушений;

выявлению фактов незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним;

усилению профилактической и разъяснительной работы среди населения.

В полиции напомнили жителям и предпринимателям правила продажи алкогольной продукции.