«Стоп алкоголь»: жителям Актау напомнили о времени продажи спиртного

В Актау проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп алкоголь». В полиции напомнили жителям и предпринимателям о предусмотренном законодательством времени продажи спиртных напитков, передает Lada.kz.
В Актау с 12 по 17 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп алкоголь», направленное на предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители работают в усиленном режиме. В частности, проводятся мероприятия по:
В полиции напомнили жителям и предпринимателям правила продажи алкогольной продукции.
Алкоголь крепостью свыше 30% запрещено продавать с 21:00 до 12:00 часов следующего дня. Алкоголь крепостью менее 30% запрещено продавать с 23:00 до 08:00 часов. Обращаемся к предпринимателям и владельцам магазинов с просьбой строго соблюдать законодательство РК и не нарушать установленные правила торговли спиртными напитками, - отметили в полиции.
Комментарии0 комментарий(ев)