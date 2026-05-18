Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пенсия не помеха для путешествий: пенсионерка из Актау посетила более 20 стран

Лиана Рязанцева

Жительница Мангистауской области, 61-летняя Азия Муханова, проработавшая 33 года в сфере фармацевтики, сегодня ведёт активный образ жизни, занимается спортом и путешествует по миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК региона

Похожие новости

Азия Муханова родилась в 1965 году в селе Таушык. По профессии она провизор. В 1983 году окончила Алматинский государственный медицинский институт и длительное время работала в аптечной сфере. До 2021 года она занималась профессиональной деятельностью, после чего приняла решение начать новый этап жизни – посвятить себя путешествиям и саморазвитию.

Несмотря на то, что Азия Муханова – мама троих детей и бабушка восьми внуков, она продолжает вести активный образ жизни. Спортом она занимается с 41 года. Сейчас регулярно посещает фитнес, уделяет большое внимание своему здоровью, а также сделала частью своей жизни бег и массаж. Кроме того, она увлекается экстремальными видами спорта. С молодости любит ездить на мотоцикле и во время путешествий также нередко садится за руль мототехники. Помимо этого, управляет велосипедом и гидроциклом. По ее словам, мотоцикл дарит ощущение свободы и адреналина, - сообщает ЦОК региона.

Отмечается, что в 2007 году Азия Муханова получила водительское удостоверение, а с 2010 года регулярно управляет автомобилем. За это время она водила такие автомобили, как Mercedes, Lexus, Nissan и Toyota Camry. В настоящее время она передвигается на Haval Dargo X.

Еще одной частью ее активного образа жизни является зимнее плавание. Она занимается моржеванием и благодаря закалке купается в холодной воде в любое время года, сохраняя бодрость и энергию.

Интерес к путешествиям у Азии Мухановой появился в 2021 году. Сначала ей не удалось получить визу в США, однако это не сломило ее, а, наоборот, – усилило желание увидеть мир. Первое путешествие она совершила в Турцию, а затем посетила Дубай, страны Европы, Таиланд, Китай, Бали (Индонезия), Малайзию, Вьетнам и многие другие государства, - отмечает ЦОК региона.

В 2023 году Азия Муханова получила Шенгенскую визу и побывала в Бельгии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, Италии и Ватикане. Позже ей удалось исполнить свою давнюю мечту – посетить Америку.

Во время путешествий Азия Муханова пережила немало интересных моментов. По ее словам, в Сан-Франциско и Нью-Йорке она однажды заблудилась, однако благодаря смелости и жизненному опыту смогла справиться со всеми трудностями.

Также во время поездки в Черногорию она поднялась в небо на параплане. Как признается путешественница, никакого страха в тот момент она не испытывала.

Помимо путешествий, Азия Муханова изучает английский язык. Сейчас она три раза в неделю посещает курсы английского языка в одном из учебных центров Актау. По ее мнению, знание языка очень важно для свободных путешествий по миру.

Мой главный совет – не лениться и не бросать спорт. Самое важное – это постоянство. Если человек верит в себя и постоянно развивается, то начать новую жизнь можно в любом возрасте, - говорит Азия Муханова.

Сегодня она активно ведет Instagram-страницу, где делится фотографиями и видео из путешествий, вдохновляя своих ровесников на активную и насыщенную жизнь.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

