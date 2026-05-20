Незаконный вывоз строительного мусора пресекли в Актау

В 18 микрорайоне выявили незаконный выброс строительных отходов, сообщает Lada.kz.
По информации пресс-службы городского акимата, факт незаконного вывоза строительного мусора был выявлен сегодня, 20 мая, во время мониторинга в рамках экологической акции Таза Қазақстан. Отходы сбрасывались с использованием крупногабаритной спецтехники.
По предварительным данным, представители одной из расположенных поблизости строительных компаний дали указание владельцам арендованной техники вывозить мусор на несанкционированную территорию.
На место прибыли сотрудники полиции.
В отношении ответственного лица принято административное решение в виде предупреждения по статье 505 КоАП РК.
Уважаемые жители города! Призываем всех проявлять экологическую ответственность, бережно относиться к окружающей среде и не оставаться равнодушными к вопросам чистоты природы, - обратились чиновники.
