Незаконный вывоз строительного мусора пресекли в Актау

По информации пресс-службы городского акимата, факт незаконного вывоза строительного мусора был выявлен сегодня, 20 мая, во время мониторинга в рамках экологической акции Таза Қазақстан. Отходы сбрасывались с использованием крупногабаритной спецтехники.

По предварительным данным, представители одной из расположенных поблизости строительных компаний дали указание владельцам арендованной техники вывозить мусор на несанкционированную территорию.

На место прибыли сотрудники полиции.

В отношении ответственного лица принято административное решение в виде предупреждения по статье 505 КоАП РК.