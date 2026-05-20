Скальные мечети Мангистау могут войти в список ЮНЕСКО

Уникальные подземные мечети Мангистау рассмотрят для включения в международный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Lada.kz .

По информации пресс-службы Акорда, государственный советник - председатель Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин провел встречу с исполняющим обязанности заместителя генерального директора ЮНЕСКО по культуре, директором Центра всемирного наследия Лазар Элунду Ассомо.

Во время встречи стороны обсудили вопросы включения объектов историко-культурного наследия Казахстана в международные списки ЮНЕСКО.

В июле этого года в Пусан будут рассмотрены две номинации с участием Казахстана.

Одной из ключевых станет национальная заявка «Скальные мечети Мангистау». В нее вошли уникальные памятники региона: Бекет ата, Караман ата, Шопан ата, Шакпак ата и Султан-эпе.

Также будет рассмотрена транснациональная номинация «Шелковый путь: Фергана - Сырдарьинский коридор», подготовленная совместно с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

От Казахстана в список предложены древние городища: Отырар, Сауран, Туркестан, Сыганак, Жетиасар и Жанкент.

Государственный советник подчеркнул, что Казахстан уделяет большое внимание развитию сотрудничества с ЮНЕСКО и заинтересован в дальнейшем укреплении партнерства.

