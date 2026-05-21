Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о вандализме в урочище Ыбыкты Сае

Случай вандализма в урочище Ыбыкты Сай, или как его называют в народе Ажурный каньон, дошёл до главы государства. О недопустимости подобного поведения он заявил в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства 21 мая, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео

Как сообщили в Акорде, президент остановился на важности обновления общественного сознания и упомянул недавний случай вандализма, произошедший в Мангистауской области.

«Если мы намерены стать прогрессивной нацией, прежде всего, мы должны поставить надежный заслон всем постыдным проявлениям бескультурья, варварства, то есть вандализму в обществе. К сожалению, в последнее время участились случаи преднамеренной порчи исторических и культурных объектов. Например, по недавнему инциденту в урочище Ыбықты Сай в Мангистауской области профильные органы должны принять жесткие правовые меры. Мы все должны решительно противостоять таким противоправным инцидентам. Принципы законопослушания, природолюбия, ответственности, созидательного патриотизма должны укорениться в общественном сознании, став основой мировоззрения и поведенческих установок всех граждан, особенно подрастающего поколения», – сказал Касым-Жомарт Токаев

Напомним, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, на которой неизвестный мужчина наносит надписи на каменные породы урочища Ыбыкты Сай. На скалах он оставил свое имя и государственный регистрационный номер автомобиля. Личность вандала установили и заставили смыть свое «творчество». Также его осудили по статье 294 УК РК – вандализм.