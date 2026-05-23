Жители Актау недовольны разрушением каменистого ландшафта на набережной

В социальных сетях жители города выразили недовольство разрушением каменистого ландшафта на набережной. Особое беспокойство у жителей вызывает состояние местной флоры и фауны, так как здесь обитают змеи, пауки и различные насекомые, передает Lada.kz.
В социальных сетях жители города высказали своё мнение относительно строительства новой набережной. По их словам, их беспокоит, что строительная техника разрушает каменистый ландшафт на набережной.
Я не думала, что будут ломать вековые камни. В них обитают змеи, пауки и различные насекомые. Убирать их неправильно. Песок – другое дело, но большие камни, создающие морскую атмосферу, трогать не стоило, - отметила жительница Актау.
Однако мнения жителей разделились на два лагеря: часть горожан поддерживает строительство новой набережной.
Какая ещё флора и фауна, ерундой не страдайте. Пусть убирают все эти камыши и камни. Там вместо вашей «флоры», так сказать, люди мусорят. Куча мусора, - написал житель города.
Не делают – жалуются. Делают что-то новое – тоже жалуются. Тогда предложите альтернативу. Вот у меня есть проект набережной, которая ничего не будет разрушать – ни фауну, ни флору. Пусть она будет просто сверху, а природа всё равно останется. Зато жуки и пауки будут довольны, - отметил другой житель.
В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию.
В настоящее время ведутся строительные работы по благоустройству прибрежной территории моря. В рамках проекта предусмотрены работы по приведению территории в надлежащее состояние, включая выравнивание рельефа и частичное удаление природных камней с целью создания безопасной и комфортной зоны отдыха. Данные мероприятия направлены на формирование удобной инфраструктуры для жителей и гостей города, обеспечения условий для прогулок и отдыха. При этом по возможности учитывается сохранение природных особенностей территории, - заявили в ведомстве.
