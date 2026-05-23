Жители Актау недовольны разрушением каменистого ландшафта на набережной

В социальных сетях жители города высказали своё мнение относительно строительства новой набережной. По их словам, их беспокоит, что строительная техника разрушает каменистый ландшафт на набережной.

Я не думала, что будут ломать вековые камни. В них обитают змеи, пауки и различные насекомые. Убирать их неправильно. Песок – другое дело, но большие камни, создающие морскую атмосферу, трогать не стоило, - отметила жительница Актау.

Однако мнения жителей разделились на два лагеря: часть горожан поддерживает строительство новой набережной.

Какая ещё флора и фауна, ерундой не страдайте. Пусть убирают все эти камыши и камни. Там вместо вашей «флоры», так сказать, люди мусорят. Куча мусора, - написал житель города.

Не делают – жалуются. Делают что-то новое – тоже жалуются. Тогда предложите альтернативу. Вот у меня есть проект набережной, которая ничего не будет разрушать – ни фауну, ни флору. Пусть она будет просто сверху, а природа всё равно останется. Зато жуки и пауки будут довольны, - отметил другой житель.

В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию.