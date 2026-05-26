В Актау высадят более 130 тысяч цветочных саженцев

В Актау проводится высадка однолетних цветов. На клумбах областного центра планируют высадить более 130 тысяч саженцев петуний и бархатцев, сообщает Lada.kz .

По информации городскго акимата, на сегодня работы по озеленению проводятся вдоль центральной кольцевой автодороги. В дальнейшем высадка цветов поэтапно продолжится и на других клумбах города.

С целью повышения плодородия почвы проведены минеральная и органическая обработки. После высадки цветов их регулярный полив будет обеспечиваться с помощью автоматизированной системы орошения, - сообщил представитель подрядной организации Ақжол Сандыбеков.

Данные работы, как отчетили в акимате, направлены на благоустройство городской территории, а также на создание комфортной и эстетически привлекательной среды для жителей.