25.05.2026, 20:50

«Внимание, дети!»: малышей в Мангистау наградили за дисциплину на дорогах

Общество 0 1 058 Сергей Кораблев

В рамках республиканского ОПМ «Внимание, дети!» в Мангистауской области нашли маленьких героев дорожной безопасности, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

Сотрудники управления административной полиции департамента полиции Мангистауской области наградили благодарственными письмами детей, которые ответственно соблюдают ПДД и своим примером формируют культуру безопасности на дороге.

В ходе акции полицейские проводили рейды в школах и детских садах, на перекрестках и пешеходных переходах. Особое внимание уделяли детям, которые переходят дорогу только на зеленый сигнал светофора, крепко держат родителей за руку и ведут себя на улице внимательно и осторожно.

Наша цель - не наказать, а поощрить. Культура безопасности, заложенная с детства, это залог безаварийного будущего. Такие дисциплинированные малыши - пример для всех, - отметили в управлении административной полиции.

Ребята получили не только благодарственные письма, но и световозвращающие браслеты и сладкие подарки от полицейских. Родителям выразили признательность за ответственное воспитание детей.

Акция «Внимание, дети!» традиционно проводится в преддверии нового учебного года и направлена на обеспечение безопасности детей на дорогах. В рамках ОПМ также усилена разъяснительная работа среди водителей и пешеходов.

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь