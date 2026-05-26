«Внимание, дети!»: малышей в Мангистау наградили за дисциплину на дорогах

Сотрудники управления административной полиции департамента полиции Мангистауской области наградили благодарственными письмами детей, которые ответственно соблюдают ПДД и своим примером формируют культуру безопасности на дороге.

В ходе акции полицейские проводили рейды в школах и детских садах, на перекрестках и пешеходных переходах. Особое внимание уделяли детям, которые переходят дорогу только на зеленый сигнал светофора, крепко держат родителей за руку и ведут себя на улице внимательно и осторожно.

Наша цель - не наказать, а поощрить. Культура безопасности, заложенная с детства, это залог безаварийного будущего. Такие дисциплинированные малыши - пример для всех, - отметили в управлении административной полиции.

Ребята получили не только благодарственные письма, но и световозвращающие браслеты и сладкие подарки от полицейских. Родителям выразили признательность за ответственное воспитание детей.

Акция «Внимание, дети!» традиционно проводится в преддверии нового учебного года и направлена на обеспечение безопасности детей на дорогах. В рамках ОПМ также усилена разъяснительная работа среди водителей и пешеходов.