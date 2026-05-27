День открытых дверей пройдет в мангистауском онкодиспансере

Мангистауский областной онкологический диспансер приглашает население пройти бесплатное медицинское обследование в рамках единого Дня открытых дверей, передает Lada.kz.
Акция состоится в субботу, 30 мая, с 09:00 до 13:00 часов в здании онкодиспансера.
Основная цель мероприятия – профилактика онкологических заболеваний, их раннее выявление, а также повышение ответственности граждан за собственное здоровье.
В этот день все желающие смогут бесплатно получить консультацию врачей-онкологов и пройти необходимые медицинские обследования.
Для посещения при себе необходимо иметь только удостоверение личности.
Медучреждение расположено по адресу: Актау, 1 микрорайон, здание №3.
