День открытых дверей пройдет в мангистауском онкодиспансере

Акция состоится в субботу, 30 мая, с 09:00 до 13:00 часов в здании онкодиспансера.

Основная цель мероприятия – профилактика онкологических заболеваний, их раннее выявление, а также повышение ответственности граждан за собственное здоровье.

В этот день все желающие смогут бесплатно получить консультацию врачей-онкологов и пройти необходимые медицинские обследования.

Для посещения при себе необходимо иметь только удостоверение личности.

Медучреждение расположено по адресу: Актау, 1 микрорайон, здание №3.