В преддверии Курбан айта жителям Мангистау напомнили о профилактике пищевых отравлений

В преддверии священного праздника Курбан айт населению напомнили о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при продаже и забое скота, а также приготовлении пищи. Специалисты департамента санэпидконтроля региона предупреждают: несоблюдение элементарных правил может привести к пищевым отравлениям, острым кишечным и инфекционным заболеваниям, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

В обращении к жителям отмечается, что Курбан айт символизирует милосердие, доброту, единство и духовное очищение. Вместе с тем в праздничные дни особенно важно уделить внимание вопросам санитарной безопасности.

Так, продажу животных и жертвоприношение рекомендуется проводить только в специально отведенных местах. У животных должны быть ветеринарные документы, а на убойных пунктах необходимо соблюдать санитарные нормы: обеспечить наличие воды, канализации, своевременный вывоз отходов, а также следить за личной гигиеной работников и наличием у них медицинских книжек.

Жителям также напомнили о правилах безопасного приготовления пищи в домашних условиях. Специалисты советуют регулярно мыть руки, проветривать помещения, приобретать продукты только в проверенных местах и обращать внимание на документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Особое внимание рекомендуется уделять домашним консервам – перед употреблением их необходимо подвергать термической обработке в течение 15-20 минут. Скоропортящиеся блюда желательно употреблять сразу после приготовления и не хранить при нарушении температурного режима.

Кроме того, к приготовлению пищи не следует допускать людей с признаками инфекционных или кожных заболеваний.

На объектах общественного питания и в мечетях, где планируется проведение праздничных мероприятий, должны быть обеспечены бесперебойное горячее и холодное водоснабжение, исправная вентиляция и кондиционирование, а также условия для мытья и сушки рук. Персонал обязан проходить ежедневный предсменный медосмотр и иметь действующие медицинские книжки.

Специалисты подчеркивают: соблюдение санитарных требований поможет провести праздник безопасно и сохранить здоровье жителей.

Напомним, в Курбан айт на территории Мангистауской области будут работать три забойных пункта.