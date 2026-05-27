Дом, остановки и беседка: какие необычные подарки выпускники сделали жителям Мангистау

Выпускники школ в Мангистауской области все чаще удивляют не банкетами, а добрыми поступками. Одни подарили дом однокласснице, а другие – автобусные остановки и беседку для жителей села, сообщает Lada.kz .

Так, в Жанаозене выпускники 2006 года школы №14 села Тенге приобрели и полностью обустроили дом для своей одноклассницы Карлыгаш Аяповой, которая одна воспитывает двоих детей, один из которых – с аутизмом.

Инициатором благотворительной акции выступил депутат Жанаозенского городского маслихата Аскар Ногаев. По его словам, семеро бывших одноклассников объединились ради помощи семье, которая долгое время жила на съемных квартирах.

Тем временем в селе Боранкул Бейнеуского района выпускники 1989 года рождения, окончившие школы «Опорный» и «Каракум», также решили сделать презент родному селу.

Они установили для жителей пять новых автобусных остановок.

А выпускники школы Каракум построили современную беседку на территории сельского парка.

Сегодня это место стало одной из комфортных зон отдыха для жителей.