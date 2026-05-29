Сети под контролем: в Мангистау рассылают уведомления о запрете религиозного контента

Житель Актау сообщил журналисту редакции о полученном им в социальной сети Instagram сообщении. По словам мужчины, в его личные сообщения поступило уведомление следующего содержания:

Управление по делам религий Мангистауской области предупреждает вас! Сообщаем, что Вы зарегистрированы в группе(ах) в социальной сети, в которой(ых) опубликованы религиозные материалы, запрещённые на территории Республики Казахстан. В случае, если Вы загрузите или поделитесь религиозной информацией на своей странице, в соответствии с законодательством Республики Казахстан будете привлечены к административной ответственности (согласно пункту 2 статьи 453 и подпункту 3 пункта 1 статьи 490 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»), что влечёт наложение штрафа в размере от 20 до 200 МРП. В связи с этим, в целях недопущения правонарушений, Вам необходимо покинуть указанные группы.

Редакция обратилась в полицию за разъяснением.

В ведомстве подтвердили, что такие уведомления действительно направляются уполномоченными органами, и призвали граждан, их получивших, отнестись к ним серьезно.

Человеку, получившему подобное уведомление, необходимо проверить все свои подписки и при наличии групп или страниц с религиозным контентом отписаться от них. Сначала направляется предупреждение, и только в случае дальнейшего нарушения может быть применён штраф, — разъяснили в полиции.

Для справки:

Статья 490. Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях - влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере двадцати пяти (108 125 тенге), на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей (432 500 тенге).

Пункт 2 статья 453. - распространение на территории Республики Казахстан продукции масс-медиа, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма, а также раскрывающие технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф на физических лиц в размере двадцати (86 500 тенге), на должностных лиц – в размере двадцати пяти (108 125 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти (216 250 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста (432 500 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей (865 000 тенге), с конфискацией продукции масс-медиа.