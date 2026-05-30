«Будто кадры из фильма»: рулонные облака вновь заметили над Актау

Фото: стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

На записи видно, как над побережьем Каспия медленно движется длинная плотная облачная полоса, напоминающая гигантскую волну или «небесный вал». Необычные кадры быстро разлетелись по социальным сетям и собрали десятки восторженных комментариев.

Пользователи Сети сравнивали увиденное с кадрами из фантастических фильмов и признавались, что подобные облака выглядят одновременно красиво и немного тревожно.

«Как будто небо свернули в рулон», «Актау снова удивляет», «Очень красиво и даже немного жутко», «Кажется, сейчас начнется фильм-катастрофа», - пишут комментаторы под публикацией.

Жители Актау наблюдают рулонные облака не в первый раз. Они уже стали своеобразной природной визитной карточкой. Благодаря сочетанию морского климата, влажности и перепадов температуры жители региона периодически наблюдают необычные атмосферные явления над Каспием.

По словам специалистов, рулонные облака относятся к редкому виду дугообразных облаков. Чаще всего они формируются перед грозовым фронтом или при резкой смене воздушных масс. Несмотря на эффектный внешний вид, сами по себе они обычно не представляют опасности.

