Подвал стал ловушкой: помочь бездомным котятам просят жители Актау

Общество 0 1 489 Сергей Кораблев

Жители 11 микрорайона опасаются за судьбу четырех бездомных котят, живущих в подвале их дома. Там планируется провести дезинфекцию, и животные могут оказаться в смертельной ловушке, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №10 в 11 микрорайоне

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №10 в 11 микрорайоне. Они рассказали, что в подвале дома №10 со стороны первого подъезда уже несколько недель живут четверо маленьких котят. Животным около полутора-двух месяцев. Они очень пугливы, не подходят к людям и большую часть времени проводят в подвале.

По глазкам видно, какие они несчастные. Три черных котенка и один трехцветный. Их мама-кошка либо бросила, либо с ней что-то случилось. Теперь они там совсем одни. Днем их почти не видно. Они прячутся от детей, которые их пугают. Вечером ближе к 23:00 я с родными приходим их кормить. Они боятся подходить и наблюдают из подвала. Только когда мы отходим, они выбегают поесть, - рассказала жительница дома Надежда.

Ситуация, по словам жителей, вызывает особую тревогу из-за объявления, которое появилось возле подъезда. Послезавтра, 2 июня, в подвале планируется проведение дезинфекционных работ. Жильцы опасаются, что котята, которые постоянно находятся в подвале и не доверяют людям, не смогут выбраться наружу.

Подвал закрыт на ключ. Поймать их невозможно – они дикие и сразу прячутся. Мы боимся, что во время обработки они просто не успеют спастись, - говорят жители.

По словам жильцов, перед проведением подобных работ необходимо убедиться в отсутствии животных в помещении. Однако они сомневаются, что это будет сделано должным образом.

Законодательство нашей страны предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными и требует гуманного отношения как к домашним, так и к безнадзорным животным, - говорят жильцы дома.

Люди просят ответственные службы, волонтеров и зоозащитников обратить внимание на ситуацию и помочь спасти котят до начала запланированных работ.

