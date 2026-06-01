В Форт-Шевченко заасфальтируют 1 500 квадратных метров дорог

В Форт-Шевченко начались работы по ямочному ремонту и асфальтированию автомобильных дорог. В акимате Тупкараганского района рассказали редакции Lada.kz , сколько асфальта будет уложено, сколько средств выделено на проведение работ, и какая подрядная организация будет их выполнять.

Фото пресс-службы акимата

По информации районного акимата, подрядной организацией по содержанию автомобильных дорог города Форт-Шевченко является ТОО «ABU Group R&M». Сумма заключенного договора составляет 15 320 000,0 тенге. Договор заключен 5 мая 2026 года.

Данные работы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для жителей города. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые могут возникнуть в период проведения ремонтных работ, - отметили в акимате.

В акимате также отметили, что согласно технической спецификации, предусмотрено выполнение работ по ямочному ремонту и асфальтированию автомобильных дорог общей площадью 1 500 м².

В настоящее время подрядной организацией проводятся соответствующие работы. После завершения укладки асфальтобетонного покрытия планируется реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе нанесение дорожной разметки общей протяженностью 25 км, покраска 15 пешеходных переходов и установка 16 искусственных дорожных неровностей, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что работы по нанесению дорожной разметки и покраске пешеходных переходов в соответствии с технической спецификацией будут выполняться два раза в год.