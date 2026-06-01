Акимат Актау выставит земельные участки на электронные торги

Электронный аукцион состоится 16 июня. На торги будут выставлены четыре земельных участка общей площадью 1,2 гектара, предназначенные для строительства коммерческих объектов передаёт Lada.kz .

В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 2025 года отдел земельных отношений осуществляет предоставление земельных участков на территории города через систему электронных торгов.

В этой связи очередной электронный аукцион запланирован на 16 июня. На торги будут выставлены четыре земельных участка общей площадью 1,2 гектара. Аукцион будет проводиться на государственной электронной торговой площадке «e-Qazyna». Данный портал является открытым и доступным для всех граждан, - заявили в акимате.

В акимате также подчеркнули, что предлагаемые земельные участки предоставляются исключительно предпринимателям для строительства коммерческих объектов.