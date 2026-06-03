В Мангистау продолжают борьбу с песчаными заносами: сколько саксаула высадят на втором этапе проекта

В регионе продолжается реализация экологического проекта, направленного на защиту населенных пунктов от песчаных заносов, сообщает Lada.kz .

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По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, еще в 2018 году был разработан специальный проект по высадке саксаула на общей площади 134 гектара. Его основная цель - защитить села Жарма, Сазды и Сауыскан Мангистауского района от заноса песками, а также увеличить площади зеленых насаждений.

В рамках первого этапа проекта, который реализовывался с 2022 по 2024 годы, саженцы саксаула были высажены на площади 60,34 гектара. Уровень их приживаемости достиг 85 процентов, говорят местные власти.

В рамках второго этапа, рассчитанного на 2025-2027 годы, планируется высадить саксаул еще на 73,74 гектара территории. Сейчас ведется подготовка к реализации проекта.

Посадка саксаула помогает удерживать песчаные заносы, улучшать экологическую ситуацию в селах, сохранять природный баланс и увеличивать объем зеленого фонда региона, говорят чиновники.