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03.06.2026, 13:24

Россиянам не продать: владельцев электромобилей в Мангистау предупредили о вступлении в силу новых ограничений

Общество 0 1 976 Сергей Кораблев

Ограничения коснулись электромобилей, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

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Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил о вступлении в силу новых ограничений в отношении электромобилей, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Соответствующие нормы предусмотрены решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 февраля 2026 года №35.

Ограничения распространяются на электромобили, классифицируемые кодом 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС, которые были ввезены в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года с предоставлением таможенных льгот.

Согласно новым требованиям, такие автомобили запрещено передавать во владение, пользование или распоряжение гражданам Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим на территории России.

Ограничение действует в течение 3 лет с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение либо до полной уплаты таможенных пошлин и налогов.

Если владелец намерен продать автомобиль, оформить доверенность, передать его в аренду или иным способом предоставить права на него гражданину РФ до истечения 3-летнего срока, он обязан предварительно уплатить все предусмотренные таможенные платежи.

В ведомстве призвали владельцев льготно ввезенных электромобилей учитывать новые требования при совершении сделок с транспортными средствами.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
А законы, вроде, обратной силы не имеют?
03.06.2026, 10:23
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