Ушел играть и потерялся: в Жанаозене военные вернули ребенка родителям

Фото предоставили в пресс-службе регионального командования «Батыс»

По информации пресс-службы регионального командования «Батыс», инцидент произошел в вечернее время на улице Оразакова в районе рынка «Бокен» в Жанаозене.

Во время несения службы по охране общественного порядка военнослужащие воинской части 5548 регионального командования «Батыс» заметили маленького мальчика, который находился на улице один. Ребенок выглядел растерянным и не смог объяснить, где находятся его родители.

Начальник войскового наряда рядовой Нурдаулет Ибрай совместно с патрульными рядовыми Аскаром Киреевым и Нурболатом Рамазановым незамедлительно сообщили о произошедшем в дежурную часть и приступили к поиску его родных.

Благодаря оперативным и слаженным действиям военнослужащих родителей мальчика удалось быстро установить и разыскать. После проверки всех обстоятельств ребенка благополучно передали семье.

Мать мальчика поблагодарила военнослужащих за помощь и рассказала, что ее сын играл во дворе с другими детьми и незаметно ушел далеко от дома.