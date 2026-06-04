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04.06.2026, 11:18

Три сложные беременности и один вылет: санавиация экстренно помогла пациенткам из Бейнеу

Общество 0 1 209 Наталья Вронская

Сразу трех беременных женщин с тяжелыми осложнениями спасали медики в Бейнеуском районе. Для оказания специализированной помощи был задействован вертолет санитарной авиации. О деталях операции корреспонденту Lada.kz рассказал акушер-гинеколог областного перинатального центра «Мать и дитя» Бекзат Байхашев.

фото предоставлено Бекзатом Байхашевым для Lada.kz
фото предоставлено Бекзатом Байхашевым для Lada.kz

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По его словам, утром 2 июня поступила информация о двух беременных пациентках в тяжелом состоянии. У первой женщины на сроке 13 недель диагностировали тяжелую форму токсикоза, у второй на сроке 33 недели развилась преэклампсия тяжелой степени — опасное осложнение беременности, способное угрожать жизни матери и ребенка.

После оценки состояния пациенток было принято решение о привлечении санитарной авиации.

«В тот же день был поднят борт санитарной авиации. Вместе с врачом-анестезиологом мы вылетели в Бейнеу для оказания специализированной помощи», — рассказал Бекзат Байхашев.

Однако во время перелета ситуация осложнилась. Медики получили сообщение еще об одной пациентке — женщине с доношенной беременностью и тяжелой преэклампсией.

Таким образом, перед специалистами стояла задача одновременно оказать помощь сразу трем беременным с тяжелой акушерской патологией.

Состояние третьей пациентки оказалось настолько серьезным, что транспортировка была противопоказана. Врачи приняли решение о срочном оперативном родоразрешении непосредственно в районной больнице. Операция прошла успешно.

«Двум другим пациенткам была проведена интенсивная терапия, достигнута стабилизация состояния, после чего на следующий день они были безопасно транспортированы санитарной авиацией в областной перинатальный центр для дальнейшего лечения и наблюдения», - рассказал Бекзат Байхашев.

Двух женщин после стабилизации состояния безопасно доставили вертолетом санитарной авиации в областной перинатальный центр. Как отметил врач, современный вертолет санитарной авиации фактически представляет собой мобильную реанимацию. На борту имеется оборудование для постоянного контроля жизненно важных показателей, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородная поддержка, инфузионные насосы для точного введения препаратов, дефибриллятор, средства реанимации и специальные транспортировочные носилки.

Во время перелета медицинская бригада непрерывно наблюдает за состоянием пациентов и при необходимости оказывает помощь прямо в воздухе.

В спасении женщин принимали участие: акушер-гинеколог Бекзат Байхашев, врач-анестезиолог-реаниматолог Сундеткали Сарбасов и фельдшер медицинской авиации Жасулан Кемалов.

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