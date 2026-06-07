«Изверги, а не вандалы»: жители Актау требуют наказать виновных за порчу скамеек

Местные жители пожаловались на поврежденные скамейки на городской набережной. Деревянные элементы новых конструкций уже сломаны, а подобных случаев становится все больше, сообщает Lada.kz.
По словам горожан, на ряде объектов уже повреждены деревянные элементы, несмотря на то, что они были установлены сравнительно недавно.
Делают же для жителей. Кому в голову приходит идея их ломать? Это не вандалы, а настоящие изверги. Мы постоянно читаем новости о том, как кого-то наказали за мелкое хулиганство. Но почему тогда никто не показывает людей, которые ломают новые скамейки, урны и детские площадки? Если есть камеры видеонаблюдения, пусть вычисляют вандалов, штрафуют их и публично рассказывают об этом. Город должен знать своих «героев», - считают жители.
В городской администрации сообщили, что работы по благоустройству города выполняет подрядная организация ТОО «Алаш Констракшн». В рамках утвержденного графика ежедневно ведутся работы по ремонту и установке объектов благоустройства, включая тротуары, пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, а также малые архитектурные формы.
При выявлении проблем подрядной организации выдаются соответствующие поручения для оперативного устранения недостатков. Повреждения скамеек и мусорных урн зачастую становятся следствием действий самих горожан.
Сломанные скамейки и поврежденные мусорные урны являются результатом вандальных действий со стороны отдельных граждан. В этой связи призываем жителей города бережно относиться к общему имуществу и воздерживаться от проявлений вандализма, - сообщили в акимате.
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