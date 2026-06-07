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06.06.2026, 20:37

«Изверги, а не вандалы»: жители Актау требуют наказать виновных за порчу скамеек

Общество 0 1 584 Сергей Кораблев

Местные жители пожаловались на поврежденные скамейки на городской набережной. Деревянные элементы новых конструкций уже сломаны, а подобных случаев становится все больше, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

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По словам горожан, на ряде объектов уже повреждены деревянные элементы, несмотря на то, что они были установлены сравнительно недавно.

Делают же для жителей. Кому в голову приходит идея их ломать? Это не вандалы, а настоящие изверги. Мы постоянно читаем новости о том, как кого-то наказали за мелкое хулиганство. Но почему тогда никто не показывает людей, которые ломают новые скамейки, урны и детские площадки? Если есть камеры видеонаблюдения, пусть вычисляют вандалов, штрафуют их и публично рассказывают об этом. Город должен знать своих «героев», - считают жители.

В городской администрации сообщили, что работы по благоустройству города выполняет подрядная организация ТОО «Алаш Констракшн». В рамках утвержденного графика ежедневно ведутся работы по ремонту и установке объектов благоустройства, включая тротуары, пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, а также малые архитектурные формы.

При выявлении проблем подрядной организации выдаются соответствующие поручения для оперативного устранения недостатков. Повреждения скамеек и мусорных урн зачастую становятся следствием действий самих горожан.

Сломанные скамейки и поврежденные мусорные урны являются результатом вандальных действий со стороны отдельных граждан. В этой связи призываем жителей города бережно относиться к общему имуществу и воздерживаться от проявлений вандализма, - сообщили в акимате.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Не надо призывать!! Надо отлавливать этих уродов и наказывать по полной строгости в стократном размере!!!
07.06.2026, 02:33
Банкир
Банкир
на службе кибер-собаки - пусть ищут вандалов. А серьёзно - куда смотрит полиция, за что получают зар.плату???
06.06.2026, 17:39
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