«Изверги, а не вандалы»: жители Актау требуют наказать виновных за порчу скамеек

Местные жители пожаловались на поврежденные скамейки на городской набережной. Деревянные элементы новых конструкций уже сломаны, а подобных случаев становится все больше, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

По словам горожан, на ряде объектов уже повреждены деревянные элементы, несмотря на то, что они были установлены сравнительно недавно.

Делают же для жителей. Кому в голову приходит идея их ломать? Это не вандалы, а настоящие изверги. Мы постоянно читаем новости о том, как кого-то наказали за мелкое хулиганство. Но почему тогда никто не показывает людей, которые ломают новые скамейки, урны и детские площадки? Если есть камеры видеонаблюдения, пусть вычисляют вандалов, штрафуют их и публично рассказывают об этом. Город должен знать своих «героев», - считают жители.

В городской администрации сообщили, что работы по благоустройству города выполняет подрядная организация ТОО «Алаш Констракшн». В рамках утвержденного графика ежедневно ведутся работы по ремонту и установке объектов благоустройства, включая тротуары, пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, а также малые архитектурные формы.

При выявлении проблем подрядной организации выдаются соответствующие поручения для оперативного устранения недостатков. Повреждения скамеек и мусорных урн зачастую становятся следствием действий самих горожан.