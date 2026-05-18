Загадочное исчезновение скамеек возмутило жителей Актау

Жители 13 микрорайона возмущены исчезновением скамеек возле домов №37, 38, 39 и 40. По словам пенсионеров, лавочки установили в прошлом году, но спустя всего два месяца их увезли в неизвестном направлении, сообщает Lada.kz .

По словам горожан, лавочки установили в прошлом году, однако спустя два месяца их демонтировали и увезли. С тех пор скамейки так и не вернули.

Особенно остро проблему ощущают пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Здесь в основном живут пенсионеры. У меня муж после двух инсультов. Мы выходили, сидели на скамейках. А теперь ему тяжело долго ходить – присесть негде. Пожалуйста, установите скамейки обратно, - обратилась жительница 13 микрорайона.

В городском акимате сообщили, что в настоящее время выясняются причины демонтажа скамеек возле указанных домов.