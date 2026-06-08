Санэпидконтроль Мангистау пообещал проверить шашлычную после жалоб жителей на дым

Житель дома №7 в 8 микрорайоне Роман сообщил журналисту Lada.kz о том, что только после общественного резонанса в СМИ, санэпидконтроль области обратил внимание на проблему и заявил о намерении провести внеплановую проверку.

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Жильцы дома №7 в 8 микрорайоне надеются, что благодаря публикации в СМИ их проблема наконец будет решена.

Мы на протяжении нескольких лет направляли им жалобы и регулярно получали отписки от департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. И только после публикации в СМИ они сообщили о проведении внеплановой проверки, — рассказал Роман.

В последнем ответе департамента санитарно-эпидемиологического контроля жителям сообщается:

В случае предоставления дополнительных подтверждающих материалов будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для проведения внеплановой проверки. При установлении достаточных оснований будут приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Со своей стороны жильцы заверили, что предоставили фото- и видеоматериалы, фиксирующие все нарушения, а также иные доказательства. Теперь они ожидают, какие меры будут предприняты со стороны санэпидконтроля.

Редакция продолжает следить за развитием ситуации.

Напомним, 1 июня в редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №7 в 8 микрорайоне с жалобой на сильное задымление и запах гари, исходящий от шашлычной. По словам горожан, ситуация продолжается уже не первый год. Несмотря на обращения и проверки, проблему на протяжении 10 лет так и не удалось решить.