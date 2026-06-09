Пропускную способность участка Бейнеу - Мангистау увеличат до 17 пар поездов в сутки

В Мангистау продолжается модернизация участка Бейнеу - Мангистау, которая предусматривает комплексное обновление магистральной инфраструктуры для повышения пропускной способности линии, обеспечения устойчивого движения поездов и повышения уровня безопасности перевозочного процесса, передаёт Lada.kz со ссылкой на rail-news.kz .

Строительные и монтажные работы ведутся одновременно сразу на нескольких объектах участка. На большинстве разъездов уже завершён основной объём земляных работ. Специалисты продолжают укладку рельсошпальной решётки и балластировку путей. Также выполнены работы по врезке стрелочных переводов и удлинению железобетонных водопропускных труб, что позволит повысить надёжность инфраструктуры и обеспечить её соответствие современным эксплуатационным требованиям.

Особое внимание уделяется строительству искусственных сооружений. На разъезде № 12 продолжаются мостовые работы. На объекте уже подготовлено основание, смонтированы фундаментные конструкции и железобетонные стойки, ведётся установка опалубки для дальнейшего этапа строительства.

Параллельно осуществляется модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки. На ключевых перегонах завершена укладка магистральных кабелей СЦБ и волоконно-оптических линий связи. В настоящее время специалисты выполняют прозвонку кабельных линий, монтаж соединительных и разветвительных муфт, установку путевых ящиков и подготовку блок-участков к предстоящим пусконаладочным работам.

Процесс модернизации происходит в соответствии с утверждённым производственным графиком.

«После завершения модернизации участок Бейнеу – Мангистау получит современную инфраструктуру приемоотправочных путей и обновленную систему организации движения поездов. Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность линии с 12 до 17 пар поездов в сутки», - говорится в сообщении.

Обновление магистрали станет важным шагом в развитии транспортного коридора региона, повысит эффективность железнодорожных перевозок и создаст дополнительные возможности для укрепления транзитного потенциала Казахстана. Завершить проект планируется до конца 2026 года.