Легендарный пирс у Скальной тропы демонтируют в Актау

Остатки старого пирса в 4А микрорайоне, которые давно стали частью морского пейзажа и вызывали вопросы у горожан, планируют демонтировать, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Местные жители не раз задавались вопросом о судьбе старого пирса в районе Скальной тропы. От полноценного сооружения, уходившего далеко в море, сегодня остались лишь бетонные опоры и фрагменты конструкции, возвышающиеся над водой.

Как сообщили в городском акимате, данный пирс находится на балансе отдела жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время указанный пирс не эксплуатируется. В целях проведения работ по его демонтажу разрабатывается сметная документация. После оформления необходимых документов будет подана бюджетная заявка на выделение средств для выполнения демонтажных работ, - сообщили чиновники.

В случае одобрения финансирования власти намерены провести конкурс государственных закупок для определения подрядной организации, которая займётся демонтажем сооружения.

В акимате заверили, что вопрос находится на контроле.

Таким был пирс до того, как от него остались лишь бетонные опоры в море