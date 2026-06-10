В Актау появится завод-гигант за 804 млрд тенге

Правительство Казахстана одобрило строительство в Актау первого в стране завода по производству карбамида, сообщает Lada.kz .

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Правительством РК одобрено подписание Соглашения об инвестициях по проекту «Аммиачно-карбамидный комплекс на территории Мангистауской области» между Министерством промышленности и строительства и ТОО «KazAzot PRIME». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Общий объем инвестиций составит 804,2 млрд тенге. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2030 год. В период строительства будет обеспечено около 1,5 тысячи рабочих мест, после запуска комплекса - 700 постоянных.

Мощность будущего комплекса позволит ежегодно выпускать до 660 тысяч тонн аммиака, около 580 тысяч тонн карбамида и 500 тысяч тонн аммиачной селитры.

Реализация проекта имеет стратегическое значение для развития агрохимической отрасли страны. Сегодня карбамид не производится в Казахстане, а импортируется из соседних стран. Карбамид как азотное удобрение широко используется в сельском хозяйстве в качестве основного удобрения на всех почвах под различные сельскохозяйственные культуры и остается востребованным на внутреннем рынке.

Запуск нового предприятия позволит обеспечить отечественных аграриев продукцией собственного производства, снизить зависимость от импорта и укрепить экспортный потенциал.

На сегодня единственным отечественным производителем азотных удобрений является АО «КазАзот». Помимо проекта в Актау, в стране планируется реализовать еще два крупных проекта по производству карбамида компаний KazESTA и ТОО KMG PetroChem совместно с СНПС-Актобемунайгаз. Это позволит существенно нарастить отечественные мощности по производству азотных удобрений и снизить импортозависимость.

Ожидается, что к 2030 году с учетом запуска всех инвестпроектов прогнозный объем производства аммиачной продукции достигнет 2,3 млн тонн.