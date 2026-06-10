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10.06.2026, 11:43

В Актау появится завод-гигант за 804 млрд тенге

Общество 0 3 650 Сергей Кораблев

Правительство Казахстана одобрило строительство в Актау первого в стране завода по производству карбамида, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Правительством РК одобрено подписание Соглашения об инвестициях по проекту «Аммиачно-карбамидный комплекс на территории Мангистауской области» между Министерством промышленности и строительства и ТОО «KazAzot PRIME». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Общий объем инвестиций составит 804,2 млрд тенге. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2030 год. В период строительства будет обеспечено около 1,5 тысячи рабочих мест, после запуска комплекса - 700 постоянных. 

Мощность будущего комплекса позволит ежегодно выпускать до 660 тысяч тонн аммиака, около 580 тысяч тонн карбамида и 500 тысяч тонн аммиачной селитры.

Реализация проекта имеет стратегическое значение для развития агрохимической отрасли страны. Сегодня карбамид не производится в Казахстане, а импортируется из соседних стран. Карбамид как азотное удобрение широко используется в сельском хозяйстве в качестве основного удобрения на всех почвах под различные сельскохозяйственные культуры и остается востребованным на внутреннем рынке. 

Запуск нового предприятия позволит обеспечить отечественных аграриев продукцией собственного производства, снизить зависимость от импорта и укрепить экспортный потенциал. 

На сегодня единственным отечественным производителем азотных удобрений является АО «КазАзот». Помимо проекта в Актау, в стране планируется реализовать еще два крупных проекта по производству карбамида компаний KazESTA и ТОО KMG PetroChem совместно с СНПС-Актобемунайгаз. Это позволит существенно нарастить отечественные мощности по производству азотных удобрений и снизить импортозависимость.

Ожидается, что к 2030 году с учетом запуска всех инвестпроектов прогнозный объем производства аммиачной продукции достигнет 2,3 млн тонн. 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
В конце 70-х на Химкомплексе в Шевченко ежегодно производили 1100 т.тонн серной кислоты, 500т.т азотной кислоты, 580 т.т аммиака, 1200 т.т нитро-аммофоса, 720 т.т аммофоса, 120 т.т диаммония фосфата
10.06.2026, 08:13
Ingul
Ingul
Сначала разрушили, что было построено (СКЗ, АТЗ) , а теперь пытаемся воссоздать.
10.06.2026, 07:22
Beloff
Beloff
Прощай экология!
10.06.2026, 06:50
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