Жители Актау пожаловались на небезопасные детские качели в сквере имени Захарова

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на новые качели в сквере имени Захарова. По их словам, качели были установлены в конце прошлого года, однако конструкции оказались небезопасными, дети регулярно получают травмы при их использовании. В городском акимате рассказали, кто и когда установил детскую площадку, а также сообщили, планируется ли её замена.

Фото жителей Актау. Коллаж автора

По словам горожан, на детской площадке в сквере имени Захарова ежедневно играет много детей, однако их игры не всегда заканчиваются радостно. Практически каждый раз на площадке или качелях кто-то из детей получает травмы. Жители считают, что причиной этого являются небезопасные конструкции.

Мы так ждали, когда в сквере установят детскую площадку, но после её появления радости не испытали. Конструкции оказались небезопасными, каждый раз на площадке кто-то из детей получает травмы. Недавно пострадал и мой ребёнок во время катания на качелях. Цепи не держатся и постоянно срываются. В тот момент, когда он качался, цепь оборвалась, он упал, а сами качели со всего размаха ударили его по голове. На качелях также торчат большие болты и штыри. Хорошо, что ребёнку не попал в голову этот штырь, ведь могла случиться трагедия, - рассказала жительница 4 микрорайона.

Жительница Актау рассказала, что неоднократно обращалась в акимат с просьбой заменить детскую площадку на более безопасную для детей. Однако, по её словам, вместо полной замены конструкций качели и другие элементы лишь периодически ремонтируют. При этом вопрос обновления всей детской площадки, как утверждает горожанка, до сих пор не рассматривается.

Почему акимат игнорирует жалобы жителей? Это ведь наши дети, будущее страны. Почему для них нельзя сделать качественные детские площадки? Почему мы, родители, каждый раз должны переживать, когда они идут играть? Разве акимат не должен был перед сдачей подрядчиком проверить площадку на безопасность и прочность? Неужели детская жизнь для них ничего не значит?, - жалуется жительница Актау.

Жители Актау просят власти города обратить внимание на данную проблему, пока не произошло трагедии.

Мы обратились в СМИ уже как в последнюю инстанцию, возможно, так нас хотя бы услышат и заменят эту площадку. Господа чиновники, детская площадка в сквере небезопасна для игр, она представляет опасность, - заявили горожане.

В городском акимате на запрос редакции сообщили, что детская площадка была установлена в прошлом году в рамках программы «Бюджет народного участия».

Были организованы конкурсные процедуры государственных закупок по установке новой детской игровой площадки в сквере имени Тараса Шевченко для удобства жителей. По итогам конкурса определена подрядная организация ТОО «Алаш Констракшн», ею была установлена новая детская игровая площадка. На сегодняшний день выявлена неисправность качелей, представляющая потенциальную опасность для детей. Данный факт был зафиксирован. В связи с этим заказчиком подрядной организации было дано срочное поручение по устранению выявленной неисправности, после чего были проведены необходимые ремонтно-восстановительные работы, - сообщили в акимате.

В администрации заявили, что в соответствии с гарантийными обязательствами, предусмотренными договором, заключенным с подрядной организацией на указанных качелях будет установлено новое сиденье.

Ситуация находится на контроле. Вскоре качели заменят на новые, - заключили в ведомстве.

Напомним, в 2025 году проводились работы по благоустройству сквера имени Захарова. На эти цели было выделено 42,2 миллиона тенге. В рамках выделенных средств в сквере установили детскую площадку и воркаут-зону общей площадью 900 квадратных метров.