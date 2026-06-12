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12.06.2026, 13:18

На подготовку к отопительному сезону в Мангистау направят 57 млрд тенге

Общество 0 2 186 Лиана Рязанцева

Выделенные средства направят на модернизацию тепловых, электрических и водопроводных сетей в Актау, Жанаозене и ряде районов области. Также в рамках инвестиционных проектов запланированы строительство новых и реконструкция действующих электрических подстанций. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото из архива
Фото из архива

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Вчера, 11 июня, под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось аппаратное совещание. На заседании были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов, деятельность единого контакт-центра «109». По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибека Картбаева, отопительный сезон 2025-2026 годов прошёл в штатном режиме.

В пресс-службе главы региона сообщили, что на подготовку к отопительному сезону 2026-2027 годов выделено на 54% больше средств по сравнению с прошлым годом.

Объём финансирования в текущем году достигнет 57 млрд тенге, тогда как годом ранее на эти цели было направлено 31,8 млрд тенге.

За счет этого в Актау, Жанаозене и ряде районов области планируется модернизация тепловых, электрических и водопроводных сетей. Кроме того, в рамках инвестиционных проектов будут реализованы работы по строительству и обновлению электрических подстанций, - сообщили в акимате области.

Аким области поручил руководителям ответственных сфер держать подготовку к отопительному сезону на особом контроле, обеспечив качественное и своевременное завершение всех запланированных проектов.

Независимо от того, сколько труб мы отремонтируем и сколько инфраструктуры модернизируем, если тепло не будет поступать во все жилые дома, это не будет эффективно. Поэтому уже сейчас необходимо усилить профилактику аварийных ситуаций, организовать системно работу, оперативно решать возникающие вопросы, - сказал аким области Нурдаулет Килыбай.

На совещании также был заслушан отчет о работе единого контакт-центра «109». Центр обеспечивает обратную связь между жителями и государственными органами, круглосуточно принимая обращения по коммунальным, социальным и инфраструктурным вопросам.

По данным акимата, в 2025 году зарегистрировано свыше 43 тысяч обращений. С начала 2026 года поступило уже 16,7 тысячи заявок. Большая часть обращений касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим аким области поручил ответственным учреждениям повысить качество исполнения заявок и усилить работу по взаимодействию с населением.

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