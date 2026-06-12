Анна заговорила на казахском: артистка из Жанаозена озвучила персонажа Disney

Сотрудница Дома культуры «Мұнайшы» в Жанаозене, руководитель кружка игры на фортепиано Динара Мамаева озвучила на казахском языке один из фрагментов всемирно известного анимационного фильма студии Disney «Холодное сердце 2», сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

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Сообщается, что Динара Мамаева реализовала эту инициативу с целью совершенствования своего творческого мастерства и развития казахоязычного контента.

По ее словам, во время озвучивания одного из главных персонажей – Анну (сестра Эльзы) – особое внимание было уделено тому, чтобы максимально точно передать внутренний мир и эмоции персонажа с помощью интонации и тембра голоса.

Это результат любви к искусству и творческого поиска. Мы стремились передать настроение и чувства героя через голос и надеемся, что эта работа произведет особое впечатление на зрителей, - отметила Динара Мамаева.

Отмечается, что Динара Мамаева не только обучает детей музыкальному искусству в кружке игры на фортепиано, но и стремится развивать интерес к творчеству посредством реализации подобных креативных проектов.