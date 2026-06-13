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13.06.2026, 09:45

Какие квартиры продавали и покупали в Актау в мае

Общество 0 1 721 Ольга Максимова

В Бюро национальной статистики Казахстана опубликовали данные об активности на рынке жилья за май, а также об изменении цен за квадратный метр в Актау, передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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В мае 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 420. По сравнению с апрелем 2026 года (35 154 сделки) их число сократилось на 13,5%.

Лидерами по количеству сделок остаются город Астана - 5 122 сделки, город Алматы - 4 925 сделок  и Карагандинская область - 2 630 сделок. Наименьшее количество сделок зарегистрировано в области Улытау - 261 сделка.

По сравнению с апрелем в мае рост количества сделок наблюдался только в Туркестанской (+7,6%) и Атырауской (+0,6%) областях. Наибольшее снижение зафиксировано в Кызылординской области (-35,5%), городе Алматы (-24,2%) и области Улытау (-19,4%).

В январе-мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок купли-продажи жилья сократилось на 5,8%.

В Мангистауской области падение количества сделок за месяц зарегистрировано в сегменте ИЖС – сразу с 425 до 382. Многоквартирные жилые дома показали небольшой рост – с 1213 до 1226 договоров о купле-продаже. Всего за май в регионе совершено 1 608 сделок.

Традиционно, самые «ходовые» квадраты  - двухкомнатные квартиры - 460 сделки. Однокомнатные купили и продали 425 раз, а «трешки» - 254. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 68, 16 и 3 сделки соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау стоимость жилья в новостройках вернулась к росту. За квадратный метр в новостройке в мае просили 467 673 тенге (463 722 тенге в апреле). Вторичное жилье продолжило снижение - 354 724 тенге за квадрат в мае против 359 710 тенге в апреле и 363 641 тенге в марте.

Аренда квадратного метра продолжила спад с 3 957 тенге в апреле до 3 899 тенге в мае.

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