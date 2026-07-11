Какие квартиры продавали и покупали в Актау в июне

В Бюро национальной статистики Казахстана опубликовали данные об активности на рынке жилья за июнь, а также об изменении цен за квадратный метр в Актау, передаёт Lada.kz .

Актау. Фото автора

В июне 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 39 053, показав значительный рост (28%) по сравнению с маем (30 420 сделок). Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (6 841) и Астана (6 436), а также Карагандинская область (3 772 ). Наименьшее количество сделок зарегистрировано в области Улытау –360 сделок.

По сравнению с маем в июне увеличение количества сделок наблюдалось во всех регионах страны. Наивысшийрост зафиксирован в Мангистауской (67,4%), Карагандинской (43,4%) и Атырауской (40,9%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2026 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 17,4% (с 33 273 до 39 053 сделок). Наибольший рост также отмечен в Мангистауской (+79,1%) области, а наибольшее снижение – в городе Шымкент (-11,7%). По сравнению c январем-июнем 2025 года количества сделок в январе-июне 2026 года сократилось на 1,8%.

Сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) показал взрывной рост за месяц – количество договоров купли-продажи возросло с 382 до 893.

Многоквартирные жилые дома тоже показали существенный рост – с 1226 до 1799 сделок. Всего за июнь в регионе совершено 2 982 сделки (1 608 в мае).

Традиционно, самые «ходовые» квадраты - двухкомнатные квартиры - 675 сделок. Однокомнатные купили и продали 562 раза, а «трешки» - 400. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 128, 33 и 1 сделка соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау стоимость жилья вернулась к росту. За квадратный метр в новостройке в июне просили 469 848 тг (467 673 тг в мае). Вторичное жилье - 360 280 тг (354 724 и 359 710 тг в мае и апреле соответственно).

Аренда квадратного метра чуть подорожала - с 3899 тг в мае до 3959 тг в июне.