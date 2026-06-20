Рынок недвижимости Актау: стоит ли сегодня покупать или продавать жилье?

Рынок недвижимости в Актау продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем среди жителей города. Как изменилась стоимость жилья за последние полгода? Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на формирование цен? Наблюдается ли дефицит квартир или, наоборот, предложение превышает спрос? И стоит ли сейчас покупать недвижимость? На эти и другие вопросы в интервью Lada.kz ответила директор агентства недвижимости «Aktau City» Аида Габбасова.

Фото из архива Lada.kz

Экспертным мнением о текущей ситуации на рынке недвижимости Актау поделилась директор агентства недвижимости «Aktau City» Аида Габбасова.

По ее словам, всплеск активности на рынке пришёлся на конец 2025 года.

За последние шесть месяцев цены на недвижимость в Актау существенно не изменились, а рынок находится в состоянии стагнации. В конце 2025 года на рынке недвижимости наблюдался подъём. В тот период все, кому необходимо было купить или продать жильё, уже совершили сделки. Начиная с января 2026 года рынок фактически стоит. Это было связано с обсуждением налоговой реформы и слухами о том, что из-за введения 16% НДС квартиры могут подорожать. Люди опасались роста цен и старались приобрести жильё заранее, до конца 2025 года. В результате этот спрос был реализован, и с начала 2026 года рынок заметно замедлился, - пояснила Аида Габбасова.

По словам директора агентства, сегодня основная часть сделок приходится именно на вторичный рынок жилья.

Наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры. Эксперт считает, что многие покупатели рассматривают такую недвижимость не только для проживания, но и как способ сохранить и вложить собственные средства.

При этом в целом покупательская активность остаётся низкой, а рынок находится в состоянии ожидания.

Сегодня дефицита жилья в Актау не наблюдается. Напротив, количество выставленных на продажу квартир значительно превышает спрос. Сейчас можно говорить скорее о переизбытке предложений. Покупателей меньше, поэтому продавцы вынуждены подстраиваться под рынок и всё чаще готовы пересматривать стоимость квартир. Застройщики в настоящее время отмечают снижение покупательской способности населения, - отметила эксперт.

Аида Габбасова также рассказала, в каких микрорайонах Актау сегодня наиболее востребовано жильё.

По её словам, традиционно высоким спросом пользуются квартиры в 17-м и 18-м микрорайонах, включая 18А. Вместе с тем всё большую популярность приобретают новые микрорайоны с современной застройкой и развитой инфраструктурой.

Сейчас повышенным спросом пользуются 41 и 42 микрорайоны, где активно строится современное жильё с благоустроенной территорией, парками и объектами социальной инфраструктуры, школами и детскими садами, - подчеркнула эксперт.

Наиболее ликвидными на рынке остаются квартиры, расположенные на втором и третьем этажах. Если дом оборудован лифтом, спрос сохраняется практически на все этажи, за исключением первого и последнего.

Аида Габбасова отмечает, что первые этажи покупатели зачастую обходят стороной из-за возможного шума, особенно если на нижнем уровне располагаются коммерческие помещения. Последние этажи многих настораживают из-за опасений, связанных с состоянием кровли, возможными протечками.

Структура покупателей в последние годы практически не изменилась. Значительную часть клиентов по-прежнему составляют жители районов Мангистауской области, в частности Жанаозена, Шетпе, Ералиево и Жетыбая. Многие приобретают недвижимость не для переезда в Актау, а рассматривают её как инвестицию и способ сохранить капитал, - отметила она.

Эксперт также отметил, что средний срок продажи жилья увеличился и сегодня составляет около четырёх месяцев. При этом многое зависит от цены.

Если собственник объективно оценивает стоимость квартиры и готов к переговорам с покупателем, сделка проходит достаточно быстро. Однако квартиры с завышенной ценой, расположенные в менее востребованных районах или требующие серьёзного ремонта, могут продаваться значительно дольше, - пояснила эксперт.

По мнению Аиды Габбасовой, дальнейшее развитие рынка во многом будет зависеть от ипотечных программ и политики строительных компаний.

Сегодня многие застройщики уже предлагают покупателям более привлекательные условия, выгодные рассрочки, сниженные процентные ставки и различные акции. Если подобная практика продолжится и стоимость приобретения жилья станет более доступной, это может оживить рынок, - сказала она.

При этом, как отмечает эксперт, вслед за первичным рынком традиционно активизируется и вторичный.

Аида Габбасова ответила на один из самых волнующих многих вопросов: стоит ли сегодня покупать или продавать жильё.

Тем, кто планирует продавать квартиру, эксперт рекомендует не торопиться.

Сейчас стоимость жилья находится на достаточно низком уровне, поэтому, если нет срочной необходимости, возможно, стоит дождаться более благоприятной рыночной ситуации. А вот тем, кто давно планировал приобрести недвижимость и уже накопил необходимые средства, нынешний период вполне подходящим для покупки. Сегодня покупатели имеют возможность выбирать из большого количества предложений и вести переговоры о цене. Поэтому для тех, кто готов к покупке, нынешняя ситуация может оказаться весьма выгодной, - заключила директор агентства недвижимости «Aktau City» Аида Габбасова.

Согласно данным сайта Krisha.kz, цены на однокомнатные квартиры заметно различаются. В рамках анализа редакция рассмотрела варианты площадью от 45 до 48 квадратных метров.

Самая дорогая квартира в этом сегменте стоит около 31 млн теңге – она полностью меблирована.

Самый доступный вариант на сайте представлен за 5 600 000 теңге. Это квартира в черновой отделке.