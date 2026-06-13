Две локации: прокатчикам из парка «Акбота» предложили альтернативу

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Городской акимат предложил две альтернативные площадки для продолжения деятельности. Одна из них расположена на парковке торгово-развлекательного центра «Актау» в 16 микрорайоне, вторая - на набережной в 4А микрорайоне рядом с рестораном «Карвон». Для организации торговли на новых площадках акимат провёл переговоры с прокатчиками и обеспечил для них льготные условия аренды.



Как сообщили в акимате, в рамках проекта по комплексному благоустройству парка «Акбота» уже начались работы по ограждению территории объекта.

Напомним, «предприниматели» отказались покидать парк аргументируя свою позицию тем, что им надо зарабатывать. При этом аренду за место они не платили, тем самым используя общественное место для извлечения личной выгоды и лишая жителей места для спокойного отдыха.

Ранее те же самые прокатчики оккупировали набережную, что тоже вызывало раздражение. В 2023 году тогдашний заместитель акима Ербол Жумагазин переместил их всех в парк «Акбота».

Так парк выглядит в ожидании реконструкции: