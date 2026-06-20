Предпринимателям разрешено продолжить свою деятельность на территории парка «Акбота» в Актау

Корреспондент редакции Lada.kz посетил парк «Акбота» 19 июня. На территории парка по-прежнему ведётся предпринимательская деятельность. В акимате города заявили, что властями было дано согласие на продолжение работы на территории места массового досуга до 31 августа текущего года.

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На территории парка по-прежнему предприниматели ведут бизнес по прокату детских электромобилей, велосипедов и другого транспорта.

Детские аттракционы остаются на месте и до сих пор не демонтированы.

Однако вдоль периметра парка рабочие продолжают устанавливать столбы для будущего ограждения.

На запрос редакции в Актауском городском акимате сообщили, что ранее предпринимателям, осуществлявшим деятельность на территории парка, были предложены два альтернативных места для продолжения бизнеса. Однако предприниматели заявили, что предложенные площадки не подходят для их видов деятельности, и повторно встретились с заместителем акима города Актау Бекнуром Балиулы.

По словам предпринимателей, указанные территории являются неэффективными для размещения игровых автоматов и батутов. В связи с этим группа предпринимателей попросила разрешить им продолжить работу на территории парка «Акбота» до 31 августа текущего года. В ходе встречи было отмечено, что предприниматели заранее подготовились к летнему сезону и уже приобрели необходимое оборудование и товары. Учитывая данные обстоятельства, их предложение было поддержано, - заявили в акимате.

В акимате отметили, что строительно-монтажные работы в рамках проекта благоустройства парка будут продолжены за пределами зон, где осуществляют деятельность предприниматели. Самим предпринимателям предоставлена возможность работать до завершения летнего сезона.

В этой связи для подтверждения принятых обязательств со стороны предпринимателей были получены соответствующие письменные обязательства, - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее власти заявляли о масштабной реконструкции парка «Акбота».

Предприниматели же не дали начать работы.

Бизнесменам сообщали о необходимости полностью освободить территорию до 10 июня.