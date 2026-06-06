Терпение властей на исходе: бизнесу в парке «Акбота» вынесли последнее предупреждение

Предпринимателям, работающим на территории парка «Акбота», вновь напомнили о необходимости освободить занимаемые участки. К тем, кто проигнорирует требования, как заявили чиновники, будут применены меры принудительного освобождения территории, сообщает Lada.kz .

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В Актау продолжается подготовка к масштабной реконструкции парка «Акбота». В связи с реализацией проекта предприниматели, ведущие деятельность на территории парка, не смогут продолжать работу на прежних местах.

Представители городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства провели разъяснительную работу с владельцами объектов и вручили им специальные уведомления. Бизнесменам сообщили о необходимости полностью освободить территорию до 10 июня.

Данное требование связано с реализацией проекта комплексной реконструкции и благоустройства парка, - отметили чиновники.

В случае невыполнения требований к предпринимателям будут применены предусмотренные законодательством меры по принудительному освобождению территории.

Напомним, ранее власти заявляли о масштабной реконструкции парка «Акбота».

Предприниматели же не дали начать его реконструкцию.