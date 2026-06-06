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06.06.2026, 14:47

Терпение властей на исходе: бизнесу в парке «Акбота» вынесли последнее предупреждение

Общество 0 3 280 Сергей Кораблев

Предпринимателям, работающим на территории парка «Акбота», вновь напомнили о необходимости освободить занимаемые участки. К тем, кто проигнорирует требования, как заявили чиновники, будут применены меры принудительного освобождения территории, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

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В Актау продолжается подготовка к масштабной реконструкции парка «Акбота». В связи с реализацией проекта предприниматели, ведущие деятельность на территории парка, не смогут продолжать работу на прежних местах.

Представители городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства провели разъяснительную работу с владельцами объектов и вручили им специальные уведомления. Бизнесменам сообщили о необходимости полностью освободить территорию до 10 июня.

Данное требование связано с реализацией проекта комплексной реконструкции и благоустройства парка, - отметили чиновники.

В случае невыполнения требований к предпринимателям будут применены предусмотренные законодательством меры по принудительному освобождению территории.

Напомним, ранее власти заявляли о масштабной реконструкции парка «Акбота».

Предприниматели же не дали начать его реконструкцию.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Ну надо же!! Акимат за долгие годы ожидания наконец принял правильное решение!!! Вот бы еще проконтролировал исполнение!!! Гоните в шею этих прокатчиков!
07.06.2026, 04:04
Знакомый
Знакомый
Ну надо же!! Акимат за долгие годы ожидания наконец принял правильное решение!!! Вот бы еще проконтролировал исполнение!!! Гоните в шею этих прокатчиков!
07.06.2026, 04:04
fox1167
fox1167
"Банкир Лис, а помнишь парк году эдак в 85-м???"------Конечно помню! Особенно когда с летнего кинотеатра после последнего сеанса бежали к гостинице "Актау" сбивать сушняк! Там стояли сатураторы с газировкой по 1 и 3 копейки! ))))))))))))
07.06.2026, 03:49
Банкир
Банкир
Лис, а помнишь парк году эдак в 85-м???
06.06.2026, 18:07
fox1167
fox1167
"будут применены меры принудительного освобождения территории,"-----Ну наконец-то! Гоните их оттуда прочь навсегда! Городские парки предназначены для культурного отдыха и спокойных прогулок! А у нас что? Чиновники были там когда-нибудь? Я из-за этих прокатчиков перестал туда ходить уже более 5 лет! Пускай они скидываются деньгами и выходят на акимат с просьбой о выделении им отдельного (ОГОРОЖЕННОГО) участка где-нибудь за "Приморским" (на конечной остановке) и пусть шуруют туда!
06.06.2026, 13:18
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