Все для соцсетей: девушка переполошила жителей Актау

Молодая девушка на крыше одного из зданий областного центра вызвала тревогу у прохожих. Оказалось, что она снимает ролик для социальных сетей, передаёт Lada.kz .

Фото жительницы Актау

Фотографию с девушкой на крыше встревоженная местная жительница опубликовала в Telegram-чате акимата Мангистауской области.

На место были направлены полицейские. Как сообщили в департаменте полиции, в ходе проверки установлено, что 22-летняя девушка снимала видеоролик для социальных сетей на здании одного из учебных центров в 12А микрорайоне.