Город без высоты: колесу обозрения в Актау места не нашлось

Историю с продажей колеса обозрения за 35 миллионов тенге продолжают обсуждать местные жители. Возможно ли сохранить колесо обозрения, разместив его на набережной или в другой части города, узнал у чиновников корреспондент Lada.kz .

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Многие жители выражают сожаление по поводу возможного исчезновения одного из узнаваемых городских аттракционов.

В связи с этим корреспондент Lada.kz поинтересовался у городских властей, намерены ли они «дать добро» владельцу аттракциона на перенос объекта на набережную или другую общественную площадку.

В городском акимате сообщили, что в рамках проекта модернизации морской набережной установка колеса обозрения не предусмотрена.

Предоставлять владельцу аттракциона другой земельный участок для его размещения также не планируется, - заявили чиновники.

Вопрос дальнейшей судьбы колеса обозрения остается открытым и будет зависеть от решений собственника объекта.

Напомним, на этой неделе колесо обозрения выставили на продажу за 35 миллионов тенге.

Объявление вызвало бурное обсуждение среди местных жителей.