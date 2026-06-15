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14.06.2026, 19:43

Пешеходный квест для самых быстрых: жители Актау просят изменить работу светофора

Общество 0 2 310 Сергей Кораблев

Местные жители жалуются на слишком короткое время работы пешеходного светофора на центральной дороге между 11 и 14 микрорайонами возле «Казахтелеком», сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

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Горожане отмечают, что пешеходам предоставляется лишь 24 секунды на пересечение проезжей части, тогда как автомобилисты получают 50 секунд для движения.

Людям преклонного возраста, которым с трудом приходится ускорять шаг или буквально неуклюже бежать, чтобы успеть завершить переход до смены сигнала светофора, - говорят жители.

В департаменте полиции сообщили, что специалисты провели обследование указанного участка и пришли к выводу, что действующего времени достаточно для безопасного перехода дороги.

Специалистами проведено обследование указанного пешеходного перехода. Установлено, что существующего времени разрешающего сигнала достаточно для безопасного и беспрепятственного перехода проезжей части пешеходами, - заявили в ведомстве.

В полиции пояснили, что данный пешеходный переход работает в едином цикле со светофорным объектом.

Увеличение времени для пешеходов потребует внесения изменений в действующую программу координированного управления светофорными объектами, что может привести к снижению пропускной способности перекрестков и увеличению задержек транспортных средств. Необходимости в корректировке временных интервалов на данном участке нет, - отметили в департаменте.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
В некоторых районах города уже давно напрашивается пешеходный мост.
15.06.2026, 01:05
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