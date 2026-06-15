Пешеходный квест для самых быстрых: жители Актау просят изменить работу светофора

Местные жители жалуются на слишком короткое время работы пешеходного светофора на центральной дороге между 11 и 14 микрорайонами возле «Казахтелеком», сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Горожане отмечают, что пешеходам предоставляется лишь 24 секунды на пересечение проезжей части, тогда как автомобилисты получают 50 секунд для движения.

Людям преклонного возраста, которым с трудом приходится ускорять шаг или буквально неуклюже бежать, чтобы успеть завершить переход до смены сигнала светофора, - говорят жители.

В департаменте полиции сообщили, что специалисты провели обследование указанного участка и пришли к выводу, что действующего времени достаточно для безопасного перехода дороги.

Специалистами проведено обследование указанного пешеходного перехода. Установлено, что существующего времени разрешающего сигнала достаточно для безопасного и беспрепятственного перехода проезжей части пешеходами, - заявили в ведомстве.

В полиции пояснили, что данный пешеходный переход работает в едином цикле со светофорным объектом.