Пешеходный квест для самых быстрых: жители Актау просят изменить работу светофора

Местные жители жалуются на слишком короткое время работы пешеходного светофора на центральной дороге между 11 и 14 микрорайонами возле «Казахтелеком», сообщает Lada.kz.
Горожане отмечают, что пешеходам предоставляется лишь 24 секунды на пересечение проезжей части, тогда как автомобилисты получают 50 секунд для движения.
Людям преклонного возраста, которым с трудом приходится ускорять шаг или буквально неуклюже бежать, чтобы успеть завершить переход до смены сигнала светофора, - говорят жители.
В департаменте полиции сообщили, что специалисты провели обследование указанного участка и пришли к выводу, что действующего времени достаточно для безопасного перехода дороги.
Специалистами проведено обследование указанного пешеходного перехода. Установлено, что существующего времени разрешающего сигнала достаточно для безопасного и беспрепятственного перехода проезжей части пешеходами, - заявили в ведомстве.
В полиции пояснили, что данный пешеходный переход работает в едином цикле со светофорным объектом.
Увеличение времени для пешеходов потребует внесения изменений в действующую программу координированного управления светофорными объектами, что может привести к снижению пропускной способности перекрестков и увеличению задержек транспортных средств. Необходимости в корректировке временных интервалов на данном участке нет, - отметили в департаменте.
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