Аким Актау ответит на вопросы населения в прямом эфире

Жители Актау смогут напрямую задать свои вопросы акиму города. В четверг, 18 июня, глава города Абилкаир Байпаков проведет прямой эфир в формате открытого диалога с населением, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

Во время трансляции горожане смогут обратиться к акиму с вопросами, касающимися благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорог, общественного транспорта, социальных объектов и других актуальных тем.

Прямой эфир пройдет на официальных страницах Актауского городского акимата в Instagram и Facebook в четверг, 18 июня, в 17:00 часов.

В администрации призвали население принять участие в эфире и воспользоваться возможностью озвучить волнующие их проблемы и предложения по развитию областного центра.