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17.06.2026, 09:06

Как попасть из Актау в Китай за 4 часа

Общество 0 1 994 Сергей Кораблев

Теперь из Актау можно добраться до одного из крупнейших городов Китая без пересадок, сообщает Lada.kz.

Фото авиакомпании, сгенерированные при помощи ИИ
Фото авиакомпании, сгенерированные при помощи ИИ

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С 26 июня по 23 октября этого года авиакомпания FlyArystan будет выполнять прямые рейсы по маршруту Актау-Урумчи. Полеты запланированы дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Время в пути составит около 3 часов 55 минут.

Урумчи считается одним из крупнейших торговых и туристических центров региона. Город привлекает путешественников богатой культурой, национальным колоритом, природными достопримечательностями и близостью к знаменитому озеру Тяньчи.

Как отмечают в авиакомпании, новый маршрут будет удобен не только для туристов, но и для предпринимателей, поскольку в Урумчи регулярно проходят международные выставки и деловые форумы.

Для въезда в Китай иностранные граждане могут заранее заполнить электронную карту прибытия. Также стоит учитывать особенности регистрации на рейсы: бесплатная онлайн-регистрация на рейсы в Китай открывается за 10 дней до вылета.

В FlyArystan рекомендуют бронировать билеты заранее и пользоваться календарем низких цен для поиска наиболее выгодных предложений.

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