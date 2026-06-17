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17.06.2026, 10:16

Интернет через Каспий: стартовал ключевой этап строительства подводной линии связи

Общество 0 2 237 Сергей Кораблев

На побережье ведутся работы по подготовке инфраструктуры для прокладки подводного интернет-кабеля между Казахстаном и Азербайджаном, сообщает Lada.kz.

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Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин сообщил о начале важного этапа строительства Каспийской волоконно-оптической линии связи.

По его словам, на побережье Актау специалисты приступили к работам по горизонтально-направленному бурению. В настоящее время ведется прокладка подземного канала через толщу прибрежного окаменелого грунта.

«Помните, недавно я рассказывал, как тяжелые тралы везли оптический кабель для Каспийской ВОЛС через весь Казахстан? Так вот, сейчас в Актау на побережье мы начали один из сложных этапов — работы по подготовке прибрежной инфраструктуры», — написал Багдат Мусин в социальных сетях.

Специальная траншея и защитный кабельный канал должны соединить морское дно с береговым техническим узлом. Это позволит безопасно вывести подводный кабель на сушу после его доставки со стороны Азербайджана.

Как отметил глава «Казахтелекома», когда судно-кабелеукладчик доставит оптоволоконную линию к казахстанскому берегу, кабель будет заведен непосредственно в заранее подготовленный подземный канал и подключен к береговой станции связи.

Такой способ прокладки считается мировым стандартом и позволяет защитить инфраструктуру от штормов, ледовых нагрузок, рыбацких якорей и других внешних воздействий.

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