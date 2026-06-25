Интернет через Каспий: один из самых сложных этапов проекта успешно завершён

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Новые подробности строительства Каспийской волоконно-оптической линии связи Багдат Мусин сообщил в социальных сетях.

Продолжаю рассказывать о том, как мы реализуем проект «Каспийская ВОЛС». Один из самых сложных этапов, доставка подводного кабеля до порта Курык, успешно завершён. Хочу поблагодарить Министерство промышленности, Министерство финансов, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также таможенные службы. Благодаря их поддержке груз удалось оформить в кратчайшие сроки, - сообщил он.

Багдат Мусин отметил, что сейчас баржа с кабелем уже держит курс на Азербайджан.

Ранее сообщалось, что на побережье ведутся работы по подготовке инфраструктуры для прокладки подводного интернет-кабеля между Казахстаном и Азербайджаном.