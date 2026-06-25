Интернет через Каспий: один из самых сложных этапов проекта успешно завершён

Самый сложный этап доставка подводного кабеля до порта Курык успешно завершён, сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, передаёт Lada.kz.
Новые подробности строительства Каспийской волоконно-оптической линии связи Багдат Мусин сообщил в социальных сетях.
Продолжаю рассказывать о том, как мы реализуем проект «Каспийская ВОЛС». Один из самых сложных этапов, доставка подводного кабеля до порта Курык, успешно завершён. Хочу поблагодарить Министерство промышленности, Министерство финансов, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также таможенные службы. Благодаря их поддержке груз удалось оформить в кратчайшие сроки, - сообщил он.
Багдат Мусин отметил, что сейчас баржа с кабелем уже держит курс на Азербайджан.
Ранее сообщалось, что на побережье ведутся работы по подготовке инфраструктуры для прокладки подводного интернет-кабеля между Казахстаном и Азербайджаном.
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