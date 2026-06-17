Ушёл из жизни известный общественный деятель Мангистау Аскар Рзаханов

На 65-ом году жизни скончался ветеран государственного управления и нефтегазовой отрасли Мангистауской области Аскар Рзаханов, сообщает Lada.kz .

Фото Аскара Рзаханова из архива

Стало известно о кончине известного общественного деятеля, ветерана государственной службы и нефтегазовой отрасли Мангистауской области Аскара Рзаханова.

В социальных сетях пользователи выражают соболезнования родным и близким покойного, вспоминая его как порядочного, отзывчивого и уважаемого человека. Многие отмечают, что работали или дружили с ним в разные годы, называя его человеком с активной гражданской позицией и большим сердцем.

Свои соболезнования выразил и коллектив АО «Каражанбасмунай», где Аскар Рзаханов с 2019 года занимал должность заместителя генерального директора по кадровым и социальным вопросам.

В компании отметили, что он посвятил свою жизнь развитию страны и процветанию нашего региона, заслужив искреннее уважение коллег и общественности как профессиональный руководитель и ответственный государственный деятель.

Трудовую деятельность Аскар Рзаханов начал на производстве, а впоследствии занимал ряд ответственных должностей в сфере молодежной политики, государственного управления и нефтегазовой отрасли. В разные годы он возглавлял управление внутренней политики Мангистауской области, работал на руководящих постах в областном акимате и крупных нефтяных компаниях.

Он также занимал должности заместителя генерального директора по социальным и административным вопросам АО «Мангистаумунайгаз», генерального директора АО «Озенмунайгаз» и руководителя аппарата акима Мангистауской области.

Коллеги и друзья вспоминают Аскара Рзаханова как мудрого руководителя, наставника и человека, который всегда был готов делиться своим опытом и знаниями с молодым поколением.

Редакция Lada.kz выражает свои соболезнования родным и близким Аскара Рзаханова.