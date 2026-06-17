Лучшие товары региона представят на набережной Актау

Жители и гости города смогут познакомиться с продукцией ведущих производителей региона, сообщает Lada.kz .

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По информации Мангистауской Палаты предпринимателей, в пятницу, 19 июня, на городской набережной состоится региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2026».

Местные производители представят свою продукцию широкой публике.

Посетители смогут ознакомиться с товарами, а также узнать больше о местном бизнесе и поддержать отечественных производителей.

Организаторы подведут итоги регионального этапа конкурса и наградят победителей, чьи товары были признаны лучшими по итогам оценки.

Мероприятие состоится 19 июня в 18:00 на сцене амфитеатра в 15-м микрорайоне.